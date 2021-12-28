Казань, , 15:36 — REGNUM В Татарии 28 декабря открыли две ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Открытие ледовой переправы в Татарии 16.mchs.gov.ru

Первую переправу с одного берега реки Волги до другого открыли между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые. По оценкам инспекторов и сотрудников органов местного самоуправления, а также ответственных за переправу, толщина льда на сегодняшний день здесь составляет от 30 до 35 сантиметров, что допускает движение транспорта с массой до 3,5 тонн.

Автомобилистам напомнили о соблюдении правил проезда по ледовой дороге. Скорость движения не должна превышать 15 км в час, при дистанции от 50 до 100 метров между машинами. Пассажиров следует высадить, отстегнуть ремни безопасности и приоткрыть двери автомобиля. Замер ледового покрова и его состояние будут контролировать ежедневно. Продолжительность функционирования переправы зависит от погодных условий.

Вторую ледовую переправу в республике открыли в Мамадышском районе через реку Кама. Движение автотранспорта с допустимой массой до 3,5 тонн от села Соколка Мамадышского района до поселка Новый Закамский Нижнекамского района организовано в круглосуточном режиме. Протяженность переправы равна 1,1 км, ширина 20 метров, движение двухстороннее.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в Татарии по маршруту Аракчино-Верхний Услон открыли ледовую переправу длиной 3,2 км. Первые автомобили проехали по переправе в полдень 15 декабря.

Читайте также: В Татарии открыли самую длинную ледовую переправу региона

Читайте также: В Башкирии открыли еще одну ледовую переправу