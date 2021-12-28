Минск, , 15:33 — REGNUM «В экономике Республики Беларусь в ноябре 2021 г. было занято 4255,2 тыс. человек», — сказано в кратком сообщении Национального статистического комитета Белоруссии.

Экономика Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно ранее опубликованным Белстатом данным по занятости населения в III квартале нынешнего года, полученным по итогам выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения, уровень занятости составлял 68,2%, а безработными числились 3,7%.

Численность работников, принятых на работу в ноябре 2021 года, составила 48,7 тыс человек при без малого 55 тыс уволенных. Наибольшая «текучка кадров» отмечена в промышленности и торговле.

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