Париж, 28 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс напомнил о важности вакцинации беременных женщин в стране, передает BFM TV.

(сс) rawpixel Беременные

Жан Кастекс напомнил беременным женщинам, которые ошибочно опасаются за своего ребенка, о важности вакцинации против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении в компаниях обязательной удаленной работы.

Подробнее в материале:Компании во Франции перейдут на трёх-четырёхдневную удалённую работу