Премьер-министр Франции призвал беременных прививаться от коронавируса
Париж, 28 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс напомнил о важности вакцинации беременных женщин в стране, передает BFM TV.
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Беременные
Жан Кастекс напомнил беременным женщинам, которые ошибочно опасаются за своего ребенка, о важности вакцинации против коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении в компаниях обязательной удаленной работы.
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