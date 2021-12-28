28 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Платон Беседин, , 17:30 — REGNUM Во время Крымской войны великий хирург Николай Иванович Пирогов писал супруге из осаждённого Севастополя: «Мы живём на земле не только лишь для себя, вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, последствия которой отзовутся, может быть, чрез целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней…»

Медаль «За спасение погибавших» Khabkrai.ru

Сколько сострадания, сколько сопричастности в этих мудрых словах! Однако осознаются ли они в должной мере сейчас? Звучат ли, доходят ли до разума современного человека? В век, когда, казалось бы, оцифровано всё, даже совесть? Полагаю, что, несмотря на все изменения — социальные, экономические, политические и, прежде всего, духовные, в нашей жизни остаётся место для подвига.

Более того, подвиг совершается каждый день. Совершается буднично, как блестяще описано в книге другого легендарного участника Крымской войны Льва Толстого. Его «Севастопольские рассказы» — это именно что о будничности подвига. Помните, как герой, преодолевая обстрелы, госпитали, постоянно слышит об ужасах четвёртого бастиона. «Выжить там, — пишет Толстой, — всё равно, что выиграть в лотерею». И наконец, попав в трактир, герой спрашивает у солдатика: «Так в чём же ужасы четвёртого бастиона?!». И солдатик, взглянув на запачканные сапоги, отвечает: «Грязно там. Не пройти». Великая сцена; совершая подвиг, не замечаешь истинных ужасов.

Однако и ныне разыгрывается великая драма. Поэтому, подводя итоги 2021 года, я хотел бы вспомнить о настоящих героях — о тех, о ком с экранов рассказывать не особо и принято. А если и скажут, то быстро: одною, двумя строчками. Меж тем люди эти заслуживают самого трепетного внимания.

Ведь, к примеру, в этом году наша сборная выиграла WorldSkills — соревнования для молодых людей в возрасте до 22 лет по различным рабочим профессиям. Её ещё называют «олимпиадой для рабочих рук». А российские школьники первенствовали во всех международных олимпиадах: по физике, математике и другим дисциплинам. Вадим Санников из Кемерово стал победителем крупнейшего в мире конкурса исследовательских и инженерных проектов для школьников. Принёс России победу впервые за 20 лет.

Вадим Санников Образование42.рф

А сколько у нас тех, кто совершил подвиг, рискуя жизнью! Слышали ли вы, например, о полицейском из Бурятии Александре Агафонове? Удивительна его история. Узнав, что мужчина потерялся и замерзает в лесу, Агафонов отправился на поиски. Прочесал заснеженную чащу пешком и после нескольких часов поисков отыскал умирающего мужчину, после чего нёс его полтора километра на себе. И спас.

Александр Агафонов 03.мвд.рф

А вот мой земеля — полицейский из Севастополя Борис Копин — человек, спасающий ежегодно. В 2018 году он на ходу остановил неуправляемый автобус. В 2019-м отыскал пропавших подростков. А в этом году, отдыхая с семьёй на пляже, спас тонувшую в море женщину и ее двухлетнюю дочь.

Борис Копин 92.мвд.рф

Кто-то скажет: мол, такая у людей служба, таков их профессиональный долг. Но что руководило жительницей Бикина Татьяной Соломоновой, спасшей ценой собственной жизни из ледяной реки трёх тонувших подростков? Что двигало многодетным отцом из Ярославля Антоном Сурьяниновым, вытащившим из пылающего дома детей? Почему свердловчанка Дарья Агупова, увидев, что в пруду тонут люди — женщина и её двухлетний сын, — прямо в одежде бросилась на помощь, ударилась о каменистое дно, сломала ногу, но, несмотря на боль, вытолкнула погибающих на поверхность? К несчастью, сама Дарья скончалась позднее в больнице.

Вручение медали «За спасение погибавших» сыну жительницы города Бикина Татьяны Соломоновой Khabkrai.ru Дарья Агупова Скриншот из Instagram Евгения Куйвашева

Таких случаев — сотни. И жизни спасают не только взрослые, но и дети. Например, удостоены медали «За проявленное мужество» герои-школьники. Юный Сережа Тетеревков, спасший из горящего дома шесть детей и одну женщину. А школьники Матвей Лемп и Артем Титов из Алтайского края вытащили из воды пятерых детей и их бабушку. Максим Тюрин бросился за первоклашкой в ледяную прорубь и спас его.

Награждение Сергея Тетеревкова Sverdlovsk.sledcom.ru

Матвей Лемп и Артем Титов Цитата из видео Совета Федерации Максим Тюрин Цитата из видео Совета Федерации

Впрочем, когда мы говорим о будничности подвига, то важно помнить, что это во многом каждодневный труд. Сергей Пузырёв — ветеран боевых действий в Чечне; к слову, доплата его за это составляет «целых» 2700 рублей — в одиночку очищает родную деревню от мусора: собирает пластик, картон, сортирует. Каждый день.

Или вот вам история о настойчивости и доброте. Анна Томшина — начальник почтового отделения в крохотном сибирском поселке в Сибири — заметила, что пожилая женщина не пришла за пенсией, и заволновалась. Ездила к дому старушки трижды. Оказалось, что пожилая женщина чуть не погибла от обморожения. Томшина забила тревогу, подняла все инстанции — и не только спасла старушку, но и помогла ей с отоплением.

Анна Томшина (справа) Onf.ru

Да, безусловно, подвиг зачастую всегда соседствует с трагедией. И тем важнее сделать верный акцент. К несчастью, этот год прошёл под чёрным знаком школьного шутинга. И неадекватные люди понесли по социальным сетям имена убийц, заслуживающих, на самом деле, только забвения. А вот говорить надо было о тех, кто противостоял этим чертям. Как, например, пермская учительница Наталья Шагулина, получившая 17 ножевых ранений, но защитившая учеников четвёртого класса от ворвавшихся в кабинет нелюдей.

Наталье Шагулиной вручают медаль «За отвагу» Permkrai.ru

Без преувеличения, легендарной уже стала история другого пермского педагога — человека, словно сошедшего со страниц русской классики. Речь о профессоре, специалисте по творчеству Достоевского Олеге Сыромятникове. Во время стрельбы в Пермском университете он продолжал лекцию, забаррикадировав двери. Когда кто-то из студентов закричал: «Стреляют!», профессор произнёс: «Давайте серьёзно. Это ведь учёба». Да, особый подход, но так Сыромятников не допустил паники и тем спас жизни.

Я назвал лишь некоторые имена, подводя итоги 2021 года. Поверьте, их — этих героев, или, скажу проще, людей, совершивших поступки, — было куда больше: тысячи, десятки тысяч. Не все имена нам известны. Однако тут важен принцип, важно понимание того, что наши люди способны на большие поступки, на подвиги. И о них мы в первую очередь должны говорить. О тех, кто идёт против системы, о тех, кто ломает зло собственной силой воли, о тех, кто за справедливость. Эти люди особенные, да, но только они настоящие.

Как говорил Мартин Лютер Кинг, I have a dream. Так вот, у меня тоже есть мечта, новогодняя. Я хочу, чтобы за праздничным столом, когда по телевизору будет идти очередной голубой, слишком голубой огонёк, вся эта фальшь в раз исчезла. И вместо «звёзд» на экране появились люди, настоящие люди. Те, кем мы по праву можем гордиться. Как писал когда-то Андрей Платонов: «Страна темна, но человек в ней светится». И чем темнее времена для страны, тем заметнее свет от настоящего человека. Важно — для всех нас важно — уловить и принять этот свет.