Светлоград, Ставропольский край, , 15:34 — REGNUM В региональном управлении Росгвардии по Ставропольскому краю сообщили подробности инцидента в больнице города Светлограда. Мужчина, ворвавшийся в медорганизацию днем 28 декабря, имел при себе автомат Калашникова. Его задержали, пострадавших в результате инцидента нет.

Автомат Калашникова brian.ch

Напомним, на основании данных очевидцев ранее сообщалось, что в одной из больниц города Светлограда произошло ЧП: мужчина открыл стрельбу. По одним данным, это были взрывы петард, по другим — выстрелы из карабина «Сайга».

»Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице, где произошла стрельба. Злоумышленника задержали росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

По данным ведомства, стрелявшему 36 лет, он стрелял из охолощенного автомата Калашникова, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Читайте также: На Ставрополье задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице