Светлоград, Ставропольский край, 28 декабря 2021, 15:34 — REGNUM В региональном управлении Росгвардии по Ставропольскому краю сообщили подробности инцидента в больнице города Светлограда. Мужчина, ворвавшийся в медорганизацию днем 28 декабря, имел при себе автомат Калашникова. Его задержали, пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, на основании данных очевидцев ранее сообщалось, что в одной из больниц города Светлограда произошло ЧП: мужчина открыл стрельбу. По одним данным, это были взрывы петард, по другим — выстрелы из карабина «Сайга».
»Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в больнице, где произошла стрельба. Злоумышленника задержали росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
По данным ведомства, стрелявшему 36 лет, он стрелял из охолощенного автомата Калашникова, переделанного под стрельбу боевыми патронами.
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