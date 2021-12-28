Красногорск, , 15:28 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 41 человека. Соответствующие данные приведены в статистике, опубликованной 28 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что 27 декабря на территории региона была официально подтверждена гибель 52 пациентов с COVID-19. Таким образом, всего за один день смертность от новой инфекции снизилась примерно на пятую часть.

Максимальное количество жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В этот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Всего же с начала пандемии от COVID-19 в Московской области скончались 11 958 человек.

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