Москва, , 15:27 — REGNUM Власти Москвы приняли решение о переносе муниципального приюта на территорию Новой Москвы, рядом с полигоном бытовых отходов «Малинки» (пос. Краснопахорское, вблизи дер. Чириково), что может привести к преждевременной гибели животных. Сейчас в Кожуховском приюте находится три тысячи собак и четыреста кошек, оказавшихся без хозяев. Волонтеры приюта требуют остановить этот перенос.

Бездомные животные Иван Шилов © ИА REGNUM

С момента образования приюта в 2008 году волонтеры занимаются важнейшей частью жизни приюта и судеб животных. Благодаря волонтерской работе в приюте животные находят себе новый дом, что является основной задачей приютов, волонтеры занимаются социализацией, адаптацией животных, лечением, выгулами и поиском дома.

За время существования приюта более семи тысяч собак и полторы тысячи кошек нашли свой новый дом. Переезд приюта за 85 км от нынешнего месторасположения, в район со сложной транспортной доступностью приведет к тому, что животные просто будут доживать свой век в приютах как в концлагере, с минимальными шансами найти свою семью, а контроль общественности за содержанием животных снизится, а то и вовсе станет невозможным.

«Ездить туда смогут только те, кто имеет личный транспорт, — объяснила волонтер Наталья Бондаренко. — Из-за дефицита кадров в приюте некому будет регулярно осматривать животных. Некому будет их выгуливать и социализировать, т. е. шансы найти им новых хозяев станут еще ниже. Более того, вся команда ветеринаров, спасавших животных в экстремальных условиях, будет вынуждена покинуть приют. Все это приведёт к гибели сотен собак и кошек в забвении без людей, ухода, своевременной помощи и возможности обрести дом».

«Если приют невозможно оставить на прежнем месте, где идет застройка технопарка «Руднево», просим выделить земельный участок для приюта на территории ВАО Москвы или в месте, где уже есть развитая рабочая транспортная система, — отметила Наталья. — Приют должен располагаться на экологически безопасной для людей и животных территории, а не на полигоне отходов».

Справка. В 2018 году был утвержден проект строительства индустриального парка на месте промышленной зоны «Руднёво», на территории которого сейчас расположен Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных — крупнейший московский приют, в котором содержатся 3500 собак и кошек. Последние два года вокруг приюта ведутся активные строительные работы по возведению зданий и сооружений индустриального парка. Волонтеры приюта неоднократно обращались с официальными письмами в префектуру Восточного административного округа г. Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент капитального ремонта г. Москвы с просьбами предоставить информацию о планируемых мероприятиях и сроках по преобразованию приюта. Последний официальный запрос, направленный 27 августа 2021 г. от депутата Московской городской думы Евгения Ступина на имя заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в конце сентября был получен ответ, что «прорабатывается вопрос подбора земельного участка для преобразования Кожуховского приюта» и после «подбора земельного участка и строительства нового имущественного комплекса будут определены сроки перебазирования приюта».

Пытаясь прояснить ситуацию о дальнейшей судьбе Кожуховского приюта, волонтеры направили запрос на Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы через Mos.ru и получили ответ, что размещение Кожуховского приюта предполагается на территории, прилегающей к полигону ТБО «Малинки», в пос. Краснопахорское. В настоящее время в отношении указанной территории ведется «подготовка градостроительного потенциала», ориентировочные сроки окончания разработки — IV квартал 2021 г.