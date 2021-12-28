Обнинск, Калужская область, , 16:09 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках своей итоговой пресс-конференции 27 декабря был вынужден публично признать имеющиеся серьёзные проблемы в отношениях мигрантов с местным населением, особенно на севере региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня люди сталкиваются с тем, что называют миграционной проблемой. Это самое страшное, что может быть, в нашей многонациональной стране. Мне непонятно, почему русский в пьяном угаре если кому-то физиономию расквасил — это ничего, а если таджик или узбек подрался — это плохо?», — цитируют губернатора калужские СМИ.

Шапша подчеркнул, что ко всем правонарушениям нужно относиться негативно, независимо от того, какой национальности злоумышленник.

В то же время, губернатор привел в пример инцидент с ранением подростка в городке Ермолино.

«Не нужно задевать людей на улицах, как случилось в Ермолино. Я не оправдываю того человека, который нож применил. Но если мы с вами в этой непростой с обеих сторон ситуации будем решать вопрос силой, это приведет к расколу», — считает Шапша.

По его словам, большинство мигрантов, приезжающих в регион, работают там, куда местные жители трудоустраиваться не спешат.

Устами руководителя области, власти настойчиво призывают местное население и особенно молодёжь быть более терпимыми к приезжим, чтобы не создавать почву для конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на калужских правоохранителей, с января по август 2021 года в регионе мигрантами совершено 438 преступлений (за аналогичный период 2020 года — 354, рост числа преступлений составил 23,7%). Одновременно количественный показатель преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, также увеличился на 13% (с 103 до 117 преступлений).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области в 2021 году мигранты совершили 438 преступлений