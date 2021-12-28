Москва, 28 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Правительство РФ подготовило концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов. Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

«Правительством подготовлена соответствующая концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», — сказал Мишустин.

По его словам, программа рассчитана на три года и будет реализовываться в два этапа. В частности, планируется обеспечить доступность всех услуг, предназначенных для людей с инвалидностью, при этом услуги должны быть качественными, эффективными и безопасными.

Для поддержки детей с ограничениями по здоровью старше трёх лет, в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года запускается пилотный проект в рамках программы «Доступная среда». В этих регионах помогут с оплатой лечения детей в специализированных клиниках. При этом будет оплачиваться также проживание и питание, в том числе сопровождающих. На эти цели направят 300 млн рублей.

Также Мишустин отметил, что субсидии для региональных программ реабилитации инвалидов должны действовать по всей стране.