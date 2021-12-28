Цхинвал, , 15:22 — REGNUM Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Дмитрий Медоев провели встречу в ходе визита в Сочи. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны обсудили сложившееся отношения между республиками и планы по их развитию. Главы МИД выразили уверенность, что сотрудничество между Абхазией и Южной Осетией будет продолжать расширяться.

«Дмитрий Медоев поздравил Инала Ардзинба с назначением на должность Министра, пожелал плодотворной работы и пригласил посетить Южную Осетию в любое удобное для него время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания назначил Ардзинбу министром иностранных дел республики 17 ноября. Новый глава МИД ранее долгое время работал в России, в том числе в Управлении президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ.

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