Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Массовая авария с участием 15 автомобилей произошла примерно в 14:00 мск 28 декабря на 1006 километре трассы М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

УГИБДД по Ростовской области Массовое ДТП на трассе в Ростовской области

По предварительным данным, в результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работают инспекторы ДПС, сотрудники дорожных служб и МЧС.

В настоящее время затруднено движение в направлении Ростова-на-Дону.