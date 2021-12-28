Барселона, Испания, 28 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Ультраправая испанская партия Vox («Голос») подала апелляцию в Высший суд справедливости Каталонии против применения COVID-сертификата, комендантского часа и закрытия ночных заведений. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

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Соответствующее заявление сделал глава партии Vox в каталонском парламенте Игнасио Гаррига.

Отмечается, что апелляция содержит просьбу о принятии запрета на ограничения, принятые руководством Женералитата Каталонии и одобренные судом в целях сдерживания роста числа заражений коронавирусом.