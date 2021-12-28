Ставрополь, 28 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Ставропольском крае получил суровое наказание бывший начальник отдела ГИБДД в Кочубеевском районе. По приговору суда его за взятки отправили на восемь лет в колонию. К тому же ему придется заплатить штраф в размере 6,1 млн рублей. Кроме того, экс-глава районного отдела Госавтоинспекции лишен права занимать определенные должности сроком на четыре года, сообщили 28 декабря в пресс-службе Следственного комитета.

В тюрьме

Как было доказано в суде в 2019—2020 годах бывший начальник отдела ГИБДД требовал от инспекторов ДПС не привлекать к административной ответственности на территории округа водителей грузовых автомобилей одной из фирм. Бывший начальник также требовал от сотрудников одного из взводов ежемесячно передавать ему 50 тыс. рублей за общее покровительство по службе и неприменение дисциплинарных мер.

Своему подчиненному обвиняемый передал взятку в размере 20 тыс. рублей за неразглашение сведений о своей противоправной деятельности. Суд назначил для экс-инспектора ДПС условное наказание на два года.

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