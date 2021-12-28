Москва, , 15:19 — REGNUM Самые важные дела, которые нужно сделать до окончания 2021 года — успеть купить подарки родным и друзьям (14%), убрать в доме или квартире (6%), украсить жилище и нарядить ёлку (5%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Елочные украшения с прошлого Нового года почти не изменились Марина Каширская © ИА REGNUM

Планируют просто отдохнуть 5%, провести время с семьей, сходить к врачу и подготовиться к празднованию Нового года — по 4% опрошенных. Избавиться от долгов до наступления 2022 года мечтает 1%, еще 1% респондентов хотят похудеть.

Среди других важных дел, до наступления нового года: бросить курить, выздороветь, закончить обучение, получить водительское удостоверение, сдать экзамены, постричься, дочитать книгу, довязать свитер и много прочих (27%). Все запланированные дела успели сделать 17%.

Опрос проведён 20—27 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, больше всего в новогоднюю ночь жителей России раздражают праздничные фейерверки, петарды и шум (19%).

Читайте подробнее: Жители РФ признались, что больше всего раздражает в новогоднюю ночь