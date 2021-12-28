Москва, 28 декабря, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Россия обязательно должна подавать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом 28 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Gazprom-media.com Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

«Я считаю, что нужно обязательно подаваться на летние Игры 2036 года», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что в России есть несколько городов мирового уровня, которые готовы принять Олимпиаду. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Владивосток.

Напомним, в 1980 году летние Олимпийские игры прошли в Москве, а 2014-м зимняя Олимпиада состоялась в Сочи.