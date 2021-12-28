Санкт-Петербург, 28 декабря 2021, 15:16 — REGNUM В России коллективный иммунитет к COVID-19 приближается к 56%, заявила 28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что Россия с начала 2021 года занимает лидирующие места по охвату тестирования населения на коронавирус.
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