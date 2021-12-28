* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 28 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Группа афганских шиитов выступила с заявлением, в котором призвала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «признать» шиизм и гарантировать шиитам права в рамках «инклюзивного правительства».

Флаг Афганистана

В заявлении, озаглавленном «Требования и взгляды шиитского сообщества Афганистана», группа призвала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «гарантировать» шиитам гражданские, политические, экономические, социальные, культурные права и свободу выражения мнений.

Хусейн Алеми Балхи, бывший министр по делам беженцев и один из составителей заявления, пояснил ВВС, что требования выражают мнение «всего шиитского сообщества», и, по его словам, составлены «при участии всех шиитских политических и культурных институтов и шиитских деятелей».

Алеми сказал, что эта группа, представляющая «все шиитские фракции» в Афганистане, должна обсудить указанные требования с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении изложены «основные требования» шиитов, включая сохранение «официального статуса Джафаритского мазхаба» и то, что «суды для шиитов» будут иметь возможность «выполнять постановления» этой религии «путем создания «джафаритских судов».

В заявлении приветствуется обещание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать «инклюзивное правительство, приемлемое для всех афганцев», и говорится, что «стабильность и развитие» невозможны без активного участия шиитов, которые, по словам авторов, составляют «25% населения страны».

В заявлении также содержится призыв к привлечению шиитов к разработке новой конституции и судебных институтов.

В последние дни ряд представителей шиитов из разных частей Афганистана проводили встречи с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 26 декабря заместитель премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам Абдул Кабир встретился с рядом законодателей и пообещал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решат все проблемы, особенно в сфере безопасности.

Во время мирных переговоров в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что вопросы прав шиитов в Афганистане будут обсуждаться в свое время.

Помимо опасений по поводу дискриминации со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), шииты в Афганистане сталкиваются с серьезной угрозой со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое несет ответственность за смертоносные нападения на шиитов в последние годы.

Последний случай произошел 26 декабря — мужчина напал с ножом на прихожан шиитской мечети в Кандагаре, ранив не менее четырех человек, включая имама мечети. Пострадавшие были доставлены в больницу Мирвайс в Кандагаре.

Сообщается, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали нападавшего. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Два месяца назад несколько террористов-смертников устроили взрыв у входа в шиитскую мечеть в Кандагаре, в результате чего не менее 40 человек погибли и десятки получили ранения. Атака была приписана ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джафаритский мазхаб — школа исламского права (фикха), которой следуют шииты-двунадесятники. Они являются преобладающим направлением в рамках шиитского ислама, которое преимущественно распространено в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также представлено и в других странах.