Рим, 28 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В 2021 году из-за того, что многие граждане были вынуждены проводить дни на самоизоляции, в Италии был установлен новый рекорд по объему заказов еды на дом, сообщили в бизнес-ассоциации Coldiretti во вторник, 28 декабря.

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По оценкам ассоциации, в сравнении с 2020 годом объем продаж вырос на 59% до полутора миллиардов евро.

Время от времени еду и продукты на дом заказывают 40% граждан страны, отметили эксперты.