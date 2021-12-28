Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Американский билетный сервис Fandango поделился информацией о том, какая картина является наиболее ожидаемой в 2022 году. Отчет сервиса опубликовал сайт ComicBook 27 декабря 2021 года.

Чедвик Боузман Gage Skidmore

В результате опроса, проведенного Fandango среди шести тысяч покупателей билетов в кино, выяснилось, что наиболее ожидаемым фильмом стала вторая часть фильма «Черная пантера». Также в список потенциально востребованных кинокартин попали «Человек-паук: Через вселенные», «Доктор Стрэндж», «Бэтмен» и другие.

Напомним, что премьера первой части «Черной Пантеры» состоялась в феврале 2018 года. Главную роль в фильме исполнил актер Чедвик Боузман, скончавшийся 28 августа 2020 года из-за рака.