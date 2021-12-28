Рим, 28 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Около 60% заказов на рождественские каникулы в гостиницы небольших горных городков Италии были отменены, сообщили во вторник, 28 декабря, в профильной ассоциации Uncem.

Италия

Основные причины отмен — ужесточение антикоронавирусных ограничений и опасения перед новым штаммом.

Участники рынка в малых городах в 2021 году пострадают даже в большей степени, чем годом ранее, отметили в Uncem, поскольку тогда об отсутствии клиентов было известно заранее, а теперь — нет.