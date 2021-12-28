Москва, 28 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Популярный рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) сделал анонс будущего концерта в Москве. Соответствующей информацией исполнитель поделился на своей странице в Instagram 28 декабря 2021 года.

Скриншот видео с YouTube-канала Pharaon Pharaon. «Идол»

https://www.instagram.com/p/CYBYmknDBuA/

Артист объявил, что его новый столичный концерт состоится 2 апреля 2022 года. Местом проведения мероприятия станет клуб Adrenaline Stadium.

Напомним, что 17 декабря 2021 года Pharaoh представил новую песню под названием «Акид». Эта композиция стала совместной работой с рэпером Mnogoznaal (Максим Лазин).