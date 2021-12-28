Чебоксары, 28 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Чувашии суд определил срок наказания местному жителю, которого ранее присяжные заседатели признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему назначено десять колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности 46-летнего жителя Чувашии, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Также они сочли, что фигурант уголовного дела не заслуживает снисхождения.

На основании данного решения Верховный суд Чувашии назначил мужчине десять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор не вступил в силу.

Криминального «авторитета» задержали в декабре 2019 года. Судом и следствием установлено, что в декабре 2002 года он получил статус так называемого «положенца», придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции. Кроме того, правоохранители установили его причастность к руководству преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду Чувашии, и контролю за незаконно полученными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данной статье на десять лет был осуждён житель Воронежской области. Кроме того, в суде было доказано, что подсудимый виновен в трёх эпизодах вымогательства средств у других заключённых за оказание «криминального покровительства».

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