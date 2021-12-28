Рим, 28 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В бюджете Италии, который рассматривается профильной комиссией нижней палаты парламента во вторник, 28 декабря, предполагается выделение в ближайшие годы около 7 млрд евро на «повышение экологичности инфраструктуры».

7th Groove Метро Милана. Станция «Амендола»

Средства, полученные за счет фондов и кредитов ЕС, в период до 2036 года предполагается потратить на закупку новых, более экологичных автобусов и поездов, переход на новые виды топлива для кораблей и самолетов, развитие метрополитена в крупных городах.

Утверждение проекта бюджета запланировано на 29 декабря.