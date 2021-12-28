Москва, , 15:10 — REGNUM Российские исполнители Сергей Лазарев и Markul (Маркас Маркулис) приняли участие в новом выпуске передачи «Музыкалити». Премьера видео состоялась на YouTube-канале лейбла «Газгольдер» 28 декабря 2021 года.

Сергей Лазарев © Пресс-служба фестиваля

В рамках программы музыканты оценивали популярные композиции, а также делились историями из жизни. Общая продолжительность выпуска составила 52 минуты.

Напомним, что «Музыкалити» является одним из нескольких шоу, выпускаемых лейблом «Газгольдер» на YouTube. Дебютный выпуск передачи был опубликован 12 декабря 2019 года.

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