Рим, , 15:09 — REGNUM В бюджете Италии, который рассматривается профильной комиссией нижней палаты парламента во вторник, 28 декабря, предполагается выделение в ближайшие годы нескольких миллиардов евро на расходы «Итальянского климатического фонда».

В 2022—2026 годах фонд будет получать по 840 млн евро ежегодно. Цель — достижение показателей, установленных в международных соглашениях, к которым страна уже присоединилась.

Отдельной строкой бюджета предполагается выделить средства на борьбу с загрязнением воздуха (до 200 млн евро в год), на восстановление эффективности работы гидравлических служб, на очистку водоемов и т.д.

Кроме того, предполагается зарезервировать по 150 млн евро в год на ликвидацию последствий стихийных бедствий.