Мирослава Романенко, 28 декабря 2021, 17:29 — REGNUM Украинский футбольный клуб «Верес» (Ровно) оштрафован за интервью не на государственном языке. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке», — сообщает источник.
Отмечается, что штраф был наложен контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ), решение которого «обжалованию не подлежит».
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Леся из Страны» и 112.ua, а также на странице издания «СтранаUA» в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к притеснению русского языка (который для многих является родным) на Украине.
«А если бы они дали интервью на английском?» — задался вопросом Anton.
«На языке господина можно», — ответил ему Leva.
«Когда-то это плохо закончится», — пишет Max.
«Верес» — Ровно — Западенщина (Западная Украина. — М. Р.) Воу, вот это жёстко. Русский язык по всей Украине, оказывается», — отметил s1.
«А главное, что со всех экранов в Украине говорят, что там нет притеснений русского языка», — добавил Александр С.
«Вот как ещё лучше всего развалить страну? Создать как можно больше противоречий среди народа, особенно в части языка, истории, культуры», — написал Александр К.
«Не удивлюсь, если когда Путин «вторгнется» в Украину, клуб полным составом его поддержит», — пошутил Алексей.
«Пусть вообще перестанут давать комментарии. Со словами, что их штрафуют за родной язык», — призвал Artur.
«Ну теперь, конечно, победят во всех матчах и возьмут все титулы», — смеется Серж.
«А в Крыму и русский, и татарский, и украинский… И никто ничего не запрещает. А теперь вопрос: как думаете, Крым вернётся?» — задал риторический вопрос Сергей.
«Та вроде давно уже гайки закручивали, только от руки. Теперь вот гаечными ключами разжились», — иносказательно отреагировал «Злой Сантехник».
«Чем больше будут запрещать, тем больше будет расти народная злоба… Историю не учат», — отреагировал Сергей.
«У нас СБУ в Украине куда ни влезет, там коллапс начинается! Вот СБУ за футбол взялась. И так футбола в Украине нет! Теперь ещё больше не станет!» — отметил Данила Б.
«А потом спрашивают, почему спортсмены уезжают из страны», — добавила Liubov D.
«В нашем футболе больше нет проблем?» — задалась вопросом Наталья М.
«Не забудьте перед интервью поставить их на колени», — с сарказмом написал Vadym N.
«Можно поправить ситуацию. Дать интервью на английском — выпишут премию», — иронизирует Нина С.
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