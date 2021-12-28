Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» согласовал условия личного контракта с нападающим самарских «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым. Об этом 28 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Fc-zenit.ru Зенит

Отмечается, что Сергеев находится в Санкт-Петербурге, он в шаге от перехода в «Зенит».

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.