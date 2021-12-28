Вашингтон, 28 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) поделился предполагаемым названием будущего альбома. Соответствующая информация появилась на странице блогера DJ Akademiks (Аллен Ливингстон) в Instagram вечером 27 декабря 2021 года.

Antonio Rull Рэп

https://www.instagram.com/p/CX_pIEKrP-D/

На опубликованной фотографии изображено название Delta Pink, которое музыкант написал на доске. Вероятно, что именно так будет называться грядущая пластинка.

Напомним, что последним выпущенным на данный момент альбомом Lil Uzi Vert является Eternal Atake, премьера которого состоялась 6 марта 2020 года. Позднее проект удостоился сразу двух платиновых сертификаций.