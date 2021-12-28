Рим, 28 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Правительство Италии и власти регионов страны предлагают сократить для минимума период обязательного карантина для граждан, получивших третью прививку от коронавируса и контактировавших с зараженным, сообщают национальные СМИ во вторник, 28 декабря.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Вопрос будет обсуждаться на заседании оперштаба по борьбе с эпидемией 29 декабря. Решающее слово будет принадлежать врачам, отметили представители штаба.

По данным на27 декабря, в Италии умерли136 753человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на142(днем ранее — на81). Число подтвержденных носителей выросло на30 810(днем ранее — на24 883). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 678 112 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены537 504человека (на20 665больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,24 миллионачеловек (более 76,78% населениястраны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).