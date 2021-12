Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Наличие у американских родителей права выбирать, что именно изучают их дети в государственных школах, сомнительно, заявила журналистка The New York Times Николе Ханна-Джонс, одна из инициаторов спорного «Проекта 1619» 26 декабря в эфире NBC News.

По ее словам, «Проект 1619», получивший свое название по дате прибытия на территорию Америки первых чернокожих рабов и предполагающий, что в основе американской государственности лежит стремление сохранять рабство, задумывался как «журналистский труд», который мог бы впоследствии использоваться в качестве «замечательного инструмента обучения».

"Теперь в The New York Times есть отдел образования. The New York Times регулярно превращает журналистику в учебную программу, как и Пулитцеровский центр, с которым мы в конечном счете стали партнерами», — пояснила она. — Они постоянно превращают журналистские работы в учебные программы».

Ханна-Джонс признала, что «Проект 1619» стал спорным, но заявила, что это так, «потому что люди решили сделать «Проект 1619» спорным».

«Я бы сказала, что исход выборов губернатора штата Вирджинии был решен на основе успеха правой пропагандистской кампании, в которой белым родителям говорилось, что им нужно бороться с тем, чтобы их детей индоктринировали вопросами расы — называя их расистами», — заявила она.

Включение критической теории рас в учебные программы школ вызвало яростные дебаты на ряде заседаний школьных советов накануне выборов в Вирджинии, на которых победил политический новичок-республиканец Гленн Янгкин, а в некоторых штатах были приняты законы, запрещающие преподавание этой теории в школах.

Ханна-Джонс заявила, что родители и законодатели должны оставить вопрос о том, чему учить в школах, учителям и администраторам.

«Поэтому я думаю, что мы должны правильно сформулировать этот вопрос», — сказала она. — И я не совсем понимаю эту идею, что родители должны решать, чему учить».

«Я не профессиональный педагог. У меня нет степени в области социальных наук или естественных наук. Мы отправляем наших детей в школу, потому что хотим, чтобы их учили люди, обладающие знаниями в данной предметной области. И это не моя работа», — продолжила она.