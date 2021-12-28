Вашингтон, 28 декабря 2021, 15:07 — REGNUM Наличие у американских родителей права выбирать, что именно изучают их дети в государственных школах, сомнительно, заявила журналистка The New York Times Николе Ханна-Джонс, одна из инициаторов спорного «Проекта 1619» 26 декабря в эфире NBC News.
По ее словам, «Проект 1619», получивший свое название по дате прибытия на территорию Америки первых чернокожих рабов и предполагающий, что в основе американской государственности лежит стремление сохранять рабство, задумывался как «журналистский труд», который мог бы впоследствии использоваться в качестве «замечательного инструмента обучения».
Ханна-Джонс признала, что «Проект 1619» стал спорным, но заявила, что это так, «потому что люди решили сделать «Проект 1619» спорным».
Включение критической теории рас в учебные программы школ вызвало яростные дебаты на ряде заседаний школьных советов накануне выборов в Вирджинии, на которых победил политический новичок-республиканец Гленн Янгкин, а в некоторых штатах были приняты законы, запрещающие преподавание этой теории в школах.
Ханна-Джонс заявила, что родители и законодатели должны оставить вопрос о том, чему учить в школах, учителям и администраторам.