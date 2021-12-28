Москва, , 15:07 — REGNUM Инфляция в России едва ли была бы существенно выше 8%, если бы ЦБ РФ отказался от ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о том, что инфляция по итогам 2021 года превысит 8%.

Инфляция Picserver.org

«Я не думаю, что инфляция была бы заметно больше, если бы ЦБ отказался от ужесточения денежно-кредитной политики, — сказал Ковригин. — И опыт регуляторов других стран это показывает. Ни ФРС, ни ЕЦБ не спешат срочно повышать ставку. Зато они не теряют драгоценные проценты роста экономики после сложного 2020 года. Инфляция в 2022 году должна замедлиться. Значительное число факторов, её вызывающих, уже теряют своё значение. В наступающем году показатель инфляции может быть на уровне 4−6%».

При этом Ковригин подчеркнул, что повышение ключевой ставки, предпринятое ЦБ РФ в целях борьбы с инфляцией, может «сыграть злую шутку», так как, ухудшая условия ведения бизнеса, «мы можем ещё больше ограничить совокупное предложение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, какие факторы, разгонявшие в РФ инфляцию, уже перестали действовать.

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