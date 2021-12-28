Уфа, 28 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Проект строительства транспортно-логистического центра ТАЛП «Уфимский» вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

«Данный инвестиционный проект является социально значимым для Башкортостана. Его реализация будет способствовать снижению напряженности на рынке труда: на предприятии будет создано 125 новых рабочих мест. Стоимость объекта оценивается в 8,8 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что в случае реализации данного проекта пропускная способность транспортно-логистического центра ТАЛП «Уфимский» составит 150 000 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год. Реализовывать проект планируется с 2021 по 2028 годы.