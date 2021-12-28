Белгород, , 15:13 — REGNUM Объединения субъектов РФ логичны в малонаселённых местностях, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Чем ближе регион к столице, тем более осторожнее следует подходить к таким экспериментам, ведь укрупнения могут нанести сильный удар по бывшим центрам, уточнил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 декабря.

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Эксперт напоминает, что тема необходимости дальнейшего укрупнения регионов с определённой периодичностью попадает в медиа-пространство, так в начале 2021 года о том же говорил один из заместителей главы российского правительства, были дискуссии по этому поводу и во время обсуждения поправок в Конституцию, и много раз до того.

«Во время первых двух президентских сроков Путина, когда был реализован ряд административных реформ, шесть автономных округов перестали быть субъектами федерации и были объединены с другими регионами. Думаю, что и сегодня, когда идет речь об укрупнении субъектов федерации в первую очередь имеются в виду подобные решения. И это, действительно, имеет смысл», — считает собеседник агентства.

В пример политолог приводит обсуждение целесообразности сохранения как полноправного субъекта федерации Ненецкого автономного округа, с учётом того, что там живет менее 50 тысяч человек, или Еврейской автономной области, где не только не много жителей, но и очень маленькая, по меркам Дальнего Востока, территория.

«Но есть и другие проекты. Звучали идеи по объединению нескольких областей в разных федеральных округах. В ЦФО — Тамбовской и Липецкой (как вариант, Воронежской и Липецкой) или Костромской и Ярославской. И таких примеров очень много. Есть аргументы и за, и против таких реформ. Но, на мой взгляд, к таким экспериментам надо подходить очень осторожно. Потому что и так происходит отток населения в более крупные города, и деградация многих регионов. И такое укрупнение будет, возможно, полезно с административной точки зрения, но нанесёт сильный удар по бывшим столицам регионов», — предполагает Роман Травин.

В качестве контраргумента против таких действий политолог приводит в пример Белгородскую область, которая была создана лишь в середине 50-х годов ХХ века, до этого её части входили в Курскую и Воронежскую области.

«Сегодня это один из наиболее успешных российских регионов, а Белгород превратился в один из центров Черноземья. Здесь есть несколько вузов, в том числе два серьёзных даже по федеральным меркам — НИУ «БелГУ» и БГТУ, со своими научными школами. Возможно было бы такое, если бы Белгород оставался райцентром Курской области? Ответ очевиден», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко накануне высказала мнение, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам, однако — только через референдум.

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