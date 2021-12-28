Белгород, 28 декабря 2021, 15:13 — REGNUM Объединения субъектов РФ логичны в малонаселённых местностях, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Чем ближе регион к столице, тем более осторожнее следует подходить к таким экспериментам, ведь укрупнения могут нанести сильный удар по бывшим центрам, уточнил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 декабря.
Эксперт напоминает, что тема необходимости дальнейшего укрупнения регионов с определённой периодичностью попадает в медиа-пространство, так в начале 2021 года о том же говорил один из заместителей главы российского правительства, были дискуссии по этому поводу и во время обсуждения поправок в Конституцию, и много раз до того.
В пример политолог приводит обсуждение целесообразности сохранения как полноправного субъекта федерации Ненецкого автономного округа, с учётом того, что там живет менее 50 тысяч человек, или Еврейской автономной области, где не только не много жителей, но и очень маленькая, по меркам Дальнего Востока, территория.
В качестве контраргумента против таких действий политолог приводит в пример Белгородскую область, которая была создана лишь в середине 50-х годов ХХ века, до этого её части входили в Курскую и Воронежскую области.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко накануне высказала мнение, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам, однако — только через референдум.
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