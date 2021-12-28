Казань, , 15:11 — REGNUM В столице Татарии между стадионом «Ак Барс Арена» и центральным парком имени Горького планируют построить канатную дорогу. Проект будущего объекта рассмотрели 28 декабря на заседании инвестиционного совета республики, сообщает пресс-служба главы РТ.

Инвестиции Pixabay.com

Проект канатной дороги представил генеральный директор «АэроМост» Денис Белов. С его слов, объем инвестиций составит 3 млрд рублей. Для строительства будет создано 120 рабочих мест.

«Общая площадь необходимых земельных участков составляет 2,9 га. Протяжённость канатной дороги — 2773 м, она будет проходить через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии и откроет замечательный вид на зеленые городские зоны», — уточнил Белов.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что данная дорога необходима городу, идея по ее созданию обсуждается долгое время.

Всего на заседании инвестиционного совета РТ было рассмотрено шесть проектов. Первым из них стало строительство детского сада в городе Набережные Челны.

Также обсуждалось возведение смотровой башни на территории Верхнеуслонского района Татарии. Объект будет реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Площадь застройки башни составит 6 тыс. кв. метров, с дальнейшим благоустройством прилегающей территории в 50 га. Объем инвестиций в строительство 30-метровой смотровой башни составит 50 млн рублей.

Порядка 1,88 млрд рублей инвестиций с созданием более 1000 рабочих мест требуется для строительства оптово-распределительного центра «Зеленодольск 3». Здесь планируют организовать площадку для хранения и обработки крупногабаритных грузов.

Следующим проектом стало создание крупного многофункционального автокомплекса вблизи промышленного парка «Зеленодольск» компании «Транзит-Сити». Он включает в себя не только строительство заправочной станции, но и полный функционал по обслуживанию крупнотоннажных автомобилей. Для более удобной логистической развязки для возвращения в Казань представитель компании обратился с просьбой организовать проезд через промышленный парк «Зеленодольск». Необходимый объем инвестиций в проект — 382 млн рублей. Он будет реализован на площади в 5 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, инициатива «Волжское путешествие» включает туристические проекты семи регионов ПФО, которые формируют единый речной туристический маршрут. В Татарии, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областях и Пермском крае проекты будут реализованы посредством инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Намечено создание 20 новых туристических объектов, десять причалов и речных вокзалов, а также обновление речного флота Поволжья.

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