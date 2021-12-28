Минск, 28 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Провокационные действия в отношении пограничников Белоруссии предпринимают соседние с республикой страны Европейского союза. Об этом 28 декабря заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны генерал-майор Олег Воинов в ходе брифинга для атташе по вопросам обороны, аккредитованных при военном ведомстве.

Gpk.gov.by Белорусские пограничники

«Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов, фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы Республики Беларусь», — приводятся его слова в телеграмм-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Также указывается, что в результате жестоких действий представителей силовых ведомств стран Евросоюза в ходе кризиса на границе с Белоруссией погибли 20 мигрантов.

«Результат жестких действий силовиков сопредельных стран — уже 20 смертей и сотни избитых беженцев, в том числе женщины и дети. Наши соседи грубо и неприкрыто нарушают нормы международного права, выбрасывая людей и силой заставляя их идти в Беларусь», — уточняется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму готовятся к встрече президента БелоруссииАлександра Лукашенко.