Москва, 28 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В числе прочих факторов в России ускорению инфляции способствовали восстановление деловой активности и эффект отложенного спроса, но и тот и другой уже почти растаяли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в РФ по итогам 2021 года инфляция немного превысит 8%.

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«Ускорение инфляции в России в 2021 году имеет множество причин. Во-первых, это международные факторы: повышение общемировых показателей роста общего уровня цен, ужесточение мировой напряжённости, — сказал Ковригин. — Во-вторых, ряд внутренних факторов: эффект отложенного спроса, ускоренное восстановление деловой активности, заметное уменьшение совокупного предложения после закрытия или сокращения объёмов деятельности ряда бизнесов в условиях пандемических запретов 2020 года, относительно невысокий урожай 2021 года».

Как пояснил Ковригин, первые два фактора уже почти растаяли.

«Два последних влияют на инфляцию предложения. И в России сегодня в большей степени инфляция предложения, или, как её часто называют, инфляция издержек», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2021 года окажется чуть выше 8%.