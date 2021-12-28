Москва, , 15:05 — REGNUM Немецкий обозреватель в своем материале о перебоях электричества без «Северного потока — 2» говорит, скорее, о дальней перспективе, связанной с закрытием последних АЭС в Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

«Этот процесс стартовал после аварии на Фукусиме — реакторы дорабатывали остатки топлива, только после этого их заглушали.

2021 год показал, что солнечные и ветровые электростанции не всегда справляются с замещением этой энергии, особенно на фоне того, что в ряде стран Европы по экологическим соображениям сокращается также угольная генерация.

Увеличение газовых генерирующих мощностей может надежно заместить выбывающие атомные и угольные станции. Для этого, конечно, новая нитка «Северного потока — 2» желательна.

Краткосрочно же энергорынку Германии ничего не угрожает — немецкие компании могут в любой момент договориться с Газпромом о дополнительных поставках.

Для этого даже не требуется ускоренно сертифицировать «Северный поток — 2», вполне достаточно мощности уже действующих газопроводов.

Вообще вокруг данной темы слишком много хайпа и спекуляций, что позволяет немцам выгодно перепродавать газ, поступающий от Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt написал, что в ФРГ могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки «Северного потока — 2».

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