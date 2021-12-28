Прохладный, Кабардино-Балкария, 28 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Прокуратура Кабардино-Балкарии требует вернуть в собственность РФ объекты недвижимости, незаконно оказавшиеся во владении у шведской религиозной секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд

Здания в городе Прохладном были переданы иностранным сектантам религиозной организацией «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Майском, чтобы избежать их изъятия в пользу государства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Её сотрудники установили, что данное имущество было передано путем совершения мнимой сделки — в качестве пожертвования сектантам в Швеции, с целью избежать лишения права собственности на него.

Прокуратура города Прохладный обратилась в районный суд с исковым заявлением о признании договора пожертвования незаконным, а имущество, незаконно переданное шведским сектантам, потребовало обратить в собственность Российской Федерации.