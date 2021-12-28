Таллин, 28 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. На конец 2021 года в Эстонии действовало 1 290 фирм-стартапов, обеспечивающих работой более 7 600 человек. Об этом заявила руководитель местного НКО Startup Estonia Эве Пеэтерсон, сообщил портал tribuna.ee.

ИА REGNUM Эстония

По ее данным, 2021 год оказался рекордным для эстонских стартапов с точки зрения оборота и привлеченных инвестиций.

Так, в первые три квартала года стартапы заплатили государству 90 млн евро налогов на рабочую силу, что на четверть больше, чем годом ранее, а также увеличили оборот до 935 миллионов евро, рост составил 63%. Стартапы сумели привлечь около 900 млн евро инвестиций, вдвое больше по сравнению с 2020 годом.

Сейчас на счету эстонцев — семь компаний-единорогов, то есть технологических предприятий, стоимость которых превышает один миллиард долларов. На государственном уровне было сделано предложение увеличить число эстонских «единорогов» до 25 к 2025 году.

«Рост стремительный, но участники рынка обеспокоены, что нехватка рабочей силы все больше ограничивает рост эстонских технологических компаний», — добавила Пеэтерсон.

Программа «Стартап-виза Эстонии», запущенная в 2017 году, значительно облегчила проблему нехватки рабочей силы. В рамках программы было выдано 2 888 видов на жительство или виз для работы в стартапах, также 831 предприниматель получил разрешение на открытие стартапа в Эстонии.

За последние годы эстонские стартапы наняли на работу больше всего работников из России, Индии и Бразилии.