Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Американская певица Мадонна обвинила рэпера Tory Lanez в плагиате. Об этом 28 декабря пишет Billboard.

Мадонна

По данным издания, под одним из постов рэпера в соцсетях певица написала, что он «незаконно» использует её хит 1985 года Into The Groove. Речь идёт о песне Tory Lanez Pluto's Last Comet, которая, по мнению Мадонны, похожа на её трек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадонна работает над новой музыкой совместно с рэперами Swae Lee (Халиф Браун) и Jozzy (Джоселин Дональд). Подробностей она не раскрыла.

