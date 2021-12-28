Сеул, , 15:02 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа предприятий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По состоянию на конец 2020 года в Южной Корее насчитывалось 6 013 000 предприятий, что на 17,8% больше, чем пять лет назад.

Известно, что во всех отраслях промышленности, кроме горнодобывающей, был зафиксирован рост числа предприятий.

В частности, число предприятий в сфере оптовой и розничной торговли увеличилось на 176 тыс. компаний, в строительной сфере — на 106 тыс. компаний, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 99 тыс. компаний.

В конце 2020 года на данных предприятиях трудились 24,83 млн человек, что на 8,9% больше, чем пятью годами ранее.