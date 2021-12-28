Москва, 28 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В РФ могут ужесточить ответственность за операции с криптовалютами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал планы ЦБ РФ собирать информацию о подозрительных денежных переводах и платежах.

Перевод денег

«Информация обо всех платежах в безналичной форме на территории России [уже] доступна для Банка России, поэтому не стоит сильно тревожиться из-за новой инициативы ЦБ РФ, — сказал Ордов. — Это пока во многом формальная инициатива, призванная структурировать и начать собирать массив информации о платежах физических лиц в более удобной для обработки форме. Уже более полугода ЦБ говорил о том, что возможно расширение процедуры Know Your Client (знай своего клиента) не только на банковский сектор, но и на физических лиц».

Как полагает Ордов, причины возможного ужесточения ответственности за финансовые транзакции понятны — уход от налогов, отмывание незаконно полученных средств, незаконное предпринимательство, финансирование терроризма.

«А скоро могут сюда же попасть и операции с криптовалютами, — сказал Ордов. — Мегарегулятор в какой-то момент может поступить очень просто, связав транзакцию с необходимостью получения чека, бумажного или электронного. И если вы не получили чек, значит, не проявили «должную осмотрительность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что планы ЦБ РФ могут привести к изменению устоявшихся юридических подходов.