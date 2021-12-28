Пермь, 28 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Пермском крае на межмуниципальные маршруты вышло 362 новых автобуса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Admin.permkrai.ru Администрация губернатора и правительство Пермского края

Они будут обслуживать 140 маршрутов на территории всего региона. Все машины закупили перевозчики в рамках перехода на новую модель работы общественного транспорта. Согласно ей, автобусы должны быть оформлены в фирменном стиле региона.

Каждому маршруту соответствует определённый класс автобуса. Он зависит от категории дороги, пассажиропотока и длительности рейса.