Москва, , 14:59 — REGNUM В России доработали механизм предоставления многодетным семьям 450 тыс. рублей. Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишустин напомнил, что многодетные семьи получают единовременную выплату до 450 тыс. рублей, чтобы полностью или частично погасить заём на покупку квартиры или дома. При этом государственная помощь востребована — ей воспользовались более 250 тыс. семей.

«Но для получения выплаты нужно было обратиться в банк лично или дистанционно. Теперь механизм предоставления такой поддержки доработан. Оформить её можно, не выходя из дома через портал государственных услуг», — рассказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что сформировать заявление можно в любое удобное время, приложив документы в электронном формате.