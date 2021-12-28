Москва, 28 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В России доработали механизм предоставления многодетным семьям 450 тыс. рублей. Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин напомнил, что многодетные семьи получают единовременную выплату до 450 тыс. рублей, чтобы полностью или частично погасить заём на покупку квартиры или дома. При этом государственная помощь востребована — ей воспользовались более 250 тыс. семей.

«Но для получения выплаты нужно было обратиться в банк лично или дистанционно. Теперь механизм предоставления такой поддержки доработан. Оформить её можно, не выходя из дома через портал государственных услуг», — рассказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что сформировать заявление можно в любое удобное время, приложив документы в электронном формате.