Ростов-на-Дону, 28 декабря 2021, 14:57 — REGNUM На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря.
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Ограничение для общественного транспорта действуют на двух участках: в Красносулинском районе на автодороге Красный Сулин — хутор Платово, а также на участке М-4 «Дон» — Владимирская — Шахты.
На автодорогах работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторы.