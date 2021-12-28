Тирасполь, 28 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) уведомило Кишинёв, что из—за действий молдавской стороны останавливает выдачу «нейтральных» номеров для автомобилей. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба приднестровского МИД.

Карта Приднестровья

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, в Молдавии таможенники задержали автомобиль, который вёз партию «нейтральных» и приднестровских номеров в ПМР. Попытки урегулировать вопрос дипломатическим способом успехов не принесли.

«Этот деструктивный шаг молдавской стороны грубо противоречит базовым договорённостям переговорного процесса и непосредственно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года», — отметили в МИД.

Данный шаг Кишинёва в Приднестровье расценили как преднамеренное создание препятствий процессу регистрации транспортных средств в ПМР. Тирасполь с 29 декабря приостанавливает участие в этом механизме до нормализации ситуации.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу, но потом молдавская сторона начала выдвигать дополнительные требования и препятствовать их использованию. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами.