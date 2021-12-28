Уфа, , 14:58 — REGNUM Еще порядка 800 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) намерены установить до марта 2022 года на дорогах в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев на совещании в формате «Строительный и транспортный час» в правительстве региона.

Камера на дороге

Сообщается, что на дорогах в Башкирии уже работают 1065 таких камер.

«До 1 марта 2022 года установят ещё почти 800 комплексов фиксации нарушений ПДД. Они будут размещаться на участках повышенной аварийности, где также ограничат скоростной режим», — приводит пресс-служба слова Булушева.

На совещании также подвели итоги обновления автобусного парка, обслуживающего маршруты в Уфе.

«Мы завершили первый этап транспортной реформы, которую начали три года назад, — убрали с уфимских улиц старые неудобные автобусы, заменив их современной безопасной техникой. В начале 2022 года нужно обсудить дальнейшие планы по развитию отрасли в интересах наших жителей», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфу из Москвы могут поступить 50 трамваев.