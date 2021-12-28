Москва, , 14:52 — REGNUM Перед Новым годом на территории Москвы и Подмосковья ожидается похолодание. Об этом 28 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Похолодание

«В Москве сейчас осуществляется вторжение холодных температурных масс и температура будет ниже нормы на 4−5 градусов. Это означает, что минимальное значение в ближайшую ночь — 13−15 градусов, на востоке Московской области — ниже 20 градусов. Дневные значения — 8−10 градусов ниже нуля», — сказал Вильфанд.

По его словам, 30 декабря на территории столичного региона ожидается аналогичный температурный режим. При этом высокое давление обеспечит малооблачную погоду, а отсутствие сильного ветра поможет легче перенести морозы. Однако уже на следующий день — 31 декабря температура воздуха должна стать выше.

«Ночные температуры 8−10 градусов, дневная от 2 до 4 градусов ниже нуля», — сделал метеоролог прогноз на последнюю ночь и день 2021 года.

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