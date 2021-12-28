Рига, 28 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Латвийская железная дорога (Latvijas Dzelzceļs — LDz) объявила о продаже двухэтажного исторического здания железнодорожного вокзала в Блидене. По сообщению местного портала rus.lsm.lv, это уже вторая подобная попытка.

Pixabay.com Железная дорога

Станция Блидене расположена между Елгавой и Лиепаей (до Елгавы отсюда 69 километров, до Лиепаи — 111) и появилась в 1927 году. В 2001 году из-за падения спроса на региональные железнодорожные перевозки станция была закрыта.

Отмечается, что на первый аукцион при начальной цене 18 526 евро за двухэтажное здание никто не заявился. Сейчас цена снижена до 14 820 евро.

Потенциальных покупателей отпугивает то, что некогда оживленное место сейчас пребывает в запустении, а единственными посетителями здания являются косули из близлежащего леса. По сути это многоквартирный дом площадью 670 квадратных метров, в котором находятся девять квартир. Летом здесь живут люди.

Местный житель Ритварс рассказал журналистам, что когда-то тут кипела жизнь, но после 90-х все замерло: «Вся станция была забита народом. Я еще помню, ездил на поезде два года в Лиепаю учиться — это было в 1975 и 1976 году».

Подчеркивается, что железнодорожные вокзалы в Латвии продаются давно, когда закрылась узкоколейная дорога. В начале 2000-х годов закрыли железнодорожную линию Рига-Эргли, на которой были проданы практически все станции.